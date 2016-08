Margrethe geniet van anonimiteit in Frankrijk

AUCH - De Deense koningin Margrethe geniet met haar man prins Henrik van hun vakantie in Frankrijk. In het Zuid-Franse Auch kan de vorstin vrij anoniem over straat, weet Billed Bladet.

Door ANP - 26-8-2016, 14:28 (Update 26-8-2016, 14:28)

Margrethe wordt in Frankrijk nauwelijks herkend als ze de lokale markt bezoekt. De koningin spreekt vloeiend Frans en valt ook daarom niet op. Volgens het Deense blad is Margrethe tijdens haar vakantie ‘net als alle andere Franse huisvrouwen’.

De koningin en haar man verblijven op Château de Cayx, het wijnlandgoed van de van oorsprong Franse Henrik. Zolang Margrethe van huis is, is kroonprins Frederik de ‘baas’ in Denemarken. Volgens de agenda van het Deense hof is dat het geval tot zaterdag 3 september.