ANP Prinses Estelle dol op ballet

STOCKHOLM - Het Zweedse prinsesje Estelle heeft een nieuwe hobby. De vierjarige dochter van kroonprinses Victoria is dol op ballet, weet Expressen.

Door ANP - 26-8-2016, 14:11 (Update 26-8-2016, 14:11)

Estelle gaat zeker één keer per week naar een balletschool in Stockholm. Dat het prinsesje dol is op bewegen, vertelde haar vader prins Daniel deze zomer al. “Ze gaat nu naar de kleuterschool, daar zijn ze bijna de hele dag in beweging.”

Estelle gaat niet naar zomaar een balletschool. Ze volgt lessen bij Base23, die is opgericht door prima ballerina Anneli Alhanko. Estelle wordt altijd gebracht door haar vader of moeder, weet Expressen. De school is niet helemaal nieuw voor de prinses, afgelopen winter volgde ze er al een danscursus.