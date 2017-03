VVD blijft D66 net voor in Arnhem

ARNHEM - De VVD is met een kleine voorsprong op D66 de grootste partij in Arnhem geworden. De partij van premier Mark Rutte behaalde 17,1 procent van de stemmen, D66 16,1 procent. De PvdA verloor ook in Arnhem flink. Ze was bij de verkiezingen in 2012 de grootste partij met 31,8 procent, nu bleef er nog een schamele 6,4 procent over.

Door ANP - 16-3-2017, 2:23 (Update 16-3-2017, 2:23)