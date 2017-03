GroenLinks grootste in Amsterdam

AMSTERDAM - GroenLinks is de grootste partij in Amsterdam met 19,3 procent van de stemmen, gevolgd door D66 met 18,2 procent. Dat meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen was voorlopig 64,8 procent, op basis van 87 procent van de getelde stemmen. Dat is vooralsnog lager dan de verkiezingen van 2012, toen was de opkomst 69,9 procent.

Door ANP - 16-3-2017, 0:07 (Update 16-3-2017, 0:07)

De PvdA, bij de vorige verkiezingen de grootste met 35,8 procent in Amsterdam, kreeg nu nog 8,4 procent van de stemmen.