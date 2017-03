Kuzu: nieuw hoofdstuk in geschiedenis

DEN HAAG - ,,Vandaag is een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis met de volgende woorden: eendracht maakt macht''. Dat zei voorman Tunahan Kuzu van nieuwkomer Denk woensdagavond.

Door ANP - 15-3-2017, 23:57 (Update 15-3-2017, 23:57)

,,Het nieuwe Nederland heeft vandaag een stem gekregen in de Tweede Kamer'', aldus Kuzu. ,,De exitpolls zijn voor ons gunstig, we staan op drie. Maar er komen steeds meer uitslagen uit grote steden'', zo vervolgde hij. Daarbij wees hij op stemlokalen in Amsterdam en Rotterdam, waar volgens Kuzu meer mensen stemden op DENK dan op bijvoorbeeld VVD, CDA, GroenLinks en D66.

Kuzu gaf aan ,,de groeiende xenofobie'' te willen inwisselen voor ,,een boodschap van verdraagzaamheid''. Hij sprak van ,,een antwoord tegen haat, voor solidariteit en wederzijdse acceptatie''.