ANP Segers: we zijn heel erg dankbaar

DEN HAAG - Lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was woensdag dankbaar voor de extra zetel die zijn partij volgens de exitpolls bij deze verkiezingen heeft gekregen. ,,We zijn vooral opgekomen voor de schepping, ouderen en de vrijheid. Dat dit bij deze grote opkomst is beloond met extra vertrouwen van de kiezer is fantastisch. We zijn hier heel erg dankbaar voor'', zei hij tegen de NOS.

Door ANP - 15-3-2017, 23:55 (Update 15-3-2017, 23:55)

De ChristenUnie gaat volgens de exitpolls van vijf naar zes zetels en zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de vorming van een nieuwe regering. Segers bleef echter nog voorzichtig. ,,We wachten eerst de echte uitslag af. We dromen ervan om het verschil te maken. Maar het is voor ons een belangrijk punt dat ouderen waardig oud kunnen worden, we willen geen pil, maar goede zorg en aandacht. Dat is wie wij zijn. Morgen gaan we de uitslag definitief bekijken, zullen zien of we rol kunnen spelen. De VVD is de grootste, deze partij moet het voortouw nemen.''