Pechtold (D66): populisme is gestopt

DEN HAAG - ,,Wat een fantastische avond, wat een fantastische uitkomst'', reageerde D66-lijsttrekker Alexander Pechtold op de voorspelde stijging van zeven naar negentien zetels voor zijn partij. ,,Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij.''

Door ANP - 15-3-2017, 23:35 (Update 15-3-2017, 23:35)

,,Door de afgelopen jaren niet alleen mee te denken, maar ook mee te doen'', verklaarde Pechtold de winst voor zijn partij. Volgens hem is de op basis van de exitpoll verwachte verkiezingsuitslag ook een belangrijk signaal dat het populisme is gestopt. ,,Er was zo ongelooflijk veel internationale pers op de been om te kijken wat er zou gebeuren. Na Brexit, na Trump keek men nu naar Europa. Hier in Nederland is dat populistische geluid gestopt."

D66 wil nu de zetels, negentien zoals het zich nu laat aanzien ,,wederom inzetten om te laten zien waar constructieve politiek de komende jaren toe kan leiden''.