ANP SGP: mooi stabiel beeld

DEN HAAG - ,,Het is een mooi stabiel beeld. Winst zoals ons in de peilingen werd beloofd zou fantastisch zijn, maar als we drie zetels vasthouden zijn we dik tevreden''. Dat zei fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP woensdagavond.

Door ANP - 15-3-2017, 23:22 (Update 15-3-2017, 23:22)

Van der Staaij gaf aan dat de SGP bij de vorige verkiezingen de beste uitslag ooit wist neer te zetten. ,,Nu heb je om die vast te houden weer meer stemmen nodig, met een hoge opkomst''. Hij gaf aan met drie zetels, zoals uit de exitpolls naar voren komt, aan het einde van de avond dik tevreden te zijn.

De fractievoorzitter sprak verder van een dramatische verschuiving. ,,Met name als je naar de PvdA kijkt. Ongekend hoeveel zetels ingeleverd moeten worden'' aldus Van der Staaij. Hij zei in de eerste plaats te kijken naar verwante partijen. ,,CDA en ChristenUnie die op winst staan, daar ben ik blij mee. Dat is een goede zaak''.