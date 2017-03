Krol: 50PLUS niet meer weg te denken

DEN HAAG - Henk Krol was woensdag zeer te spreken over het resultaat van de verkiezingen. ,,50PLUS is niet meer weg te denken. We hebben ons verdubbeld. Niemand kan meer om ons heen'', zei de lijsttrekker van 50PLUS, die zijn partij in exitpoll van twee naar vier Kamerzetels zag gaan.

Door ANP - 15-3-2017, 23:00 (Update 15-3-2017, 23:00)

Krol maakte wat fouten in de campagne. ,,We hebben tegenwind gehad'', doelde hij op zijn missers. ,,Maar dat heeft ons niet omver kunnen krijgen.''