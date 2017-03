Roemer: gehoopt op meer, maar trots

DEN HAAG - ,,Had ik gehoopt op meer? Ja. Ben ik trots op ons? Ja''. Dat zei SP-leider Emile Roemer woensdagavond.

Door ANP - 15-3-2017, 22:47 (Update 15-3-2017, 22:51)

De SP zakt volgens de exitpolls van vijftien naar veertien zetels. Roemer wees erop dat de SP een maand geleden nog volledig was afgeschreven. ,,We hebben een onvoorstelbare inhaalrace ingezet waarop ik trots ben. We hebben een miljoen mensen naar de stembus gekregen die op de SP hebben gestemd'', aldus Roemer.

,,Een aantal partijen heeft het erg goed gedaan en ik wil hun feliciteren'', vervolgde Roemer. Daarbij noemde hij specifiek GroenLinks. De partijleider omschreef de afgelopen weken als zeer spannend. De partij begon zo'n vier tot vijf weken met negen zetels in de peilingen. ,,Niemand gaf een cent voor ons, behalve wijzelf. Omdat we weten voor wie we het doen en voor wie we blijven knokken''.

Roemer zei ook dat het nog spannend gaat worden wat de kleur van het volgende kabinet is. ,,De VVD mag dan wel degelijk de grootste zijn, maar ze hebben nog geen kabinet. En ik roep collega-linkse partijen op ervoor te zorgen niet in de polonaise achter rechts mee te lopen. Maak waar wat je voor de verkiezingen hebt gezegd. Wij helpen rechts niet aan een meerderheid''.