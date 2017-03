Baudet: bres in partijkartel geslagen

DEN HAAG - Thierry Baudet was vol enthousiasme nadat zijn partij Forum voor Democratie volgens de exitpolls twee zetels bij de verkiezingen heeft behaald. ,,We gaan vanaf nu elke week het land in, wij blijven doorgaan'', zei de lijsttrekker van de nieuwkomer. ,,Vanavond hebben wij een bres geslagen in het partijkartel.''

Door ANP - 15-3-2017, 22:46 (Update 15-3-2017, 23:23)

Baudet verzet zich met zijn partij tegen wat hij zelf noemt de 'gevestigde orde' in de Nederlandse politiek. Tegen de NOS zei hij: ,,Wat een keerpunt voor Nederland! Wat een doorbraak! We hebben een bres geslagen in de oligarchie die Nederland regeert. Dat is echt ongelofelijk''.