Hiddema: 'Ik werk aan een pleitnota'

ANP Hiddema: 'Ik werk aan een pleitnota'

AMSTERDAM - Theo Hiddema, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie, volgt de uitslagen van de verkiezingen niet. Dat zijn partij volgens de exitpolls op twee zetels komt, gaat daarom naar eigen zeggen aan hem voorbij. ,,Ik ben een pleitnota aan het voorbereiden", zegt de advocaat.

Door ANP - 15-3-2017, 22:22 (Update 15-3-2017, 22:22)

,,Ik volg het bewust niet. Ik wil feiten, geen prognoses." Uit de eerste uitslagen blijkt onder meer dat in Rozendaal 1,4 procent op Forum voor Democratie heeft gestemd, zestien mensen zijn dat. ,,Wat leuk zeg, daar zijn we helemaal niet geweest. Dit geeft de burger moed."

Als zijn partij op twee zetels uit zou komen, noemt hij dat zonde van alle moeite die hij en FvD-voorman Thierry Baudet hebben gedaan. ,,We zijn overal geweest, in ieder zaaltje, in ieder dorp. Ik wacht op de definitieve uitslag, de verrassing moet volgens mij nog komen.''

Hiddema blijft advocaat, benadrukt hij. ,,Ik blijf mijn toga koesteren."