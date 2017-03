Spekman (PvdA): sociaaldemocratie zal opstaan

ANP Spekman (PvdA): sociaaldemocratie zal opstaan

AMSTERDAM - De sociaaldemocratie mag verslagen zijn, zij zal altijd weer opstaan. Dat zei een zichtbaar aangedane Hans Spekman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, woensdag na de historische nederlaag van zijn partij.

Door ANP - 15-3-2017, 22:17 (Update 15-3-2017, 22:17)

Spekman noemde de exitpoll, waarin de PvdA maar negen zetels overhoudt, buitengewoon pijnlijk. ,,Het is ons blijkbaar niet gelukt om de resultaten die we hebben behaald te laten voelen in het land.'' De partij zal de komende tijd ,,het gesprek aangaan met de leden en de kiezers in het land''.

De PvdA-voorzitter raakte de afgelopen dagen, toen het debacle zich aftekende, onder vuur. Hij zou zich de nederlaag moeten aantrekken en zijn conclusies trekken. Maar Spekman maakte woensdagavond geen aanstalten het veld te ruimen. De partijtop hamert erop dat het belangrijk is ,,elkaar juist nu vast te houden''.