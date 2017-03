50Plus trots op verdubbeling

AMSTERDAM - 50Plus was woensdag trots en blij dat het aantal zetels in de Tweede Kamer volgens de exitpolls is verdubbeld van twee naar vier. ,,Vier jaar geleden hadden we hier voor getekend'', zei voorzitter Jan Nagel bij de NOS. ,,We zijn enorm opgelucht. Henk Krol heeft in zijn eentje de campagne geleid en hij heeft een geweldig resultaat behaald.''

Door ANP - 15-3-2017, 22:00 (Update 15-3-2017, 22:00)

De afgelopen weken maakte Krol wel wat fouten en 50Plus zakte in de peilingen. Nagel wilde echter niks van kritiek weten. ,,Henk heeft zich daarna fantastisch teruggevochten. We zijn straks met meer in de Kamer en kunnen echt onze stem laten horen.''