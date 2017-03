ChristenUnie 'heel blij' met zetel winst

DEN HAAG - De ChristenUnie is ,,heel blij" met de voorspelde zetel winst. Dat zei Tweede Kamerlid Carola Schouten. In de exitpoll komt haar partij uit op zes zetels, dat is een winst van een.

Door ANP - 15-3-2017, 21:59 (Update 15-3-2017, 21:59)

Er is een kans dat bij de partij wordt aangeklopt voor de formatie, aldus Schouten tegen de NOS. ,,We moeten morgen maar eens kijken wat de uitslag betekent." Ze benadrukte dat de partij zaken als waardig oud worden, vrijheid en duurzaamheid zal blijven benadrukken.