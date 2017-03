Vreugde groot bij DENK

DEN HAAG - Bij nieuwkomer DENK was de vreugde groot nadat woensdag volgens de eerste exitpoll de partij op drie zetels staat.

Door ANP - 15-3-2017, 21:44 (Update 15-3-2017, 21:44)

,,Dit is echt fantastisch'', zei Farid Azarkan, de nummer twee op de lijst, nadat hij een vreugdedansje met zijn partijgenoten had gemaakt. ,,We hebben een positieve campagne gevoerd. We hebben de mensen opgezocht op straat en in buurthuizen, waar veel politici allang niet meer komen. De ontlading is na deze uitslag groot. Dit laat zien dat mensen vertrouwen in ons hebben'', zei hij tegen de NOS.

Op de plek waar DENK op de uitslag wachtte waren ook veel jongeren in de zaal. ,,Jongeren voelen zich thuis bij ons. Ze kunnen nu stemmen op een partij waar ze zich in kunnen herkennen. Ik hoop dat we er nog een of twee zetels bij zullen krijgen.''