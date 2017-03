Opkomst kleinste stembureau: bijna 300 pct.

MARLE - Op het kleinste stembureau van Nederland, in Marle in de provincie Overijssel, was de opkomst met 131 stemmen bijna 300 procent. Het stembureau, in de woonkamer van Wim en Elly Westhoff, kende een opkomstpercentage van 279 procent, liet Elly woensdagavond weten.

Door ANP - 15-3-2017, 21:20 (Update 15-3-2017, 21:20)

Voor een opkomst van 100 procent waren 47 stemmers nodig.

In het huis kan al sinds 1948 worden gestemd, maar dit keer is er wel erg veel aandacht voor de locatie. Dat komt onder meer door de radioploeg van Qmusic die woensdag te gast was in het huis. Ook partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie deed er woensdagmorgen zijn biljet in de stembus.