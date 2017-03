Opkomst Rotterdam hoogste in jaren

ROTTERDAM - De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer was in Rotterdam bij het sluiten van de stembureaus met 72,4 procent hoger dan de afgelopen vijf verkiezingen.

Door ANP - 15-3-2017, 21:13 (Update 15-3-2017, 21:13)

In 2002 en 2003 was de opkomst 70 procent voor de Tweede Kamerverkiezingen, in 2006 71 procent en in 2010 en 2012 een stuk lager met respectievelijk 62 procent en 61 procent.