ANP Opkomst Den Haag ruim 10 procentpunt hoger

DEN HAAG - De tussentijdse opkomst voor de verkiezingen in Den Haag was rond 20.00 uur al 71,7 procent. Dat is ruim 10 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden. Toen was de opkomst een uur voor sluiting van de stembureau's 61,4 procent.

Door ANP - 15-3-2017, 20:19 (Update 15-3-2017, 20:19)

In Utrecht was de opkomst iets over 20.00 uur 80,5 procent en in Rotterdam 70 procent.