Ook Jacques Monasch brengt stem uit

SNEEK - Jacques Monasch, de voorman van de partij Nieuwe Wegen, heeft even na 16.00 uur zijn stem uitgebracht in het Friese Sneek. De voormalige PvdA'er was daarmee onder de politieke kopstukken in Nederland rijkelijk laat met het in de bus doen van zijn stembiljet.

Door ANP - 15-3-2017, 17:17 (Update 15-3-2017, 17:20)

De meeste lijsttrekkers hebben woensdag al vroeg in de morgen hun stem uitgebracht. D66-voorman Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie deden dat zelfs al rond 07.30 uur.