Verkiezingen Caribische graadmeter

KRALENDIJK - De Tweede Kamerverkiezingen kunnen tevens als graadmeter worden gezien in hoeverre bewoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius zich aangesproken voelen tot Nederlandse verkiezingsthema’s. Bij de vorige verkiezingen in 2012 stonden Caribische kiezers bepaald niet in de rij bij de stembureaus.

Door ANP - 15-3-2017, 13:11 (Update 15-3-2017, 13:11)

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, ook wel BES-eilanden genoemd, hebben sinds de staatkundige hervormingen in 2010 de status van bijzondere Nederlandse gemeenten. Dat maakt dat de bewoners hun stem mogen uitbrengen bij landelijke verkiezingen en referenda.

In 2012, de eerste keer dat Caribische kiezers aan de Kamerverkiezingen meededen, werd daar echter niet veel gebruik van gemaakt. Nog geen kwart van de kiesgerechtigden (23,7 procent) kwam opdagen. Voor heel Nederland lag het opkomstpercentage toen op 74,6. De PvdA kwam op de eilanden met ruim 20 procent van de stemmen als winnaar uit de bus.

Voor het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne in april vorig jaar liepen de Caribische stemmers al helemaal niet warm. Die kwestie kon slechts 3,7 procent van de kiesgerechtigden boeien (536 stemmers).

Afgelopen weekeinde werd op Bonaire nog actie gevoerd om helemaal niet te gaan stemmen. De burgerorganisatie 'Nos ke Boneiru bek' (Wij willen Bonaire terug) riep daartoe op omdat Nederlandse politici geen respect zouden hebben voor de cultuur, normen en waarden van het eiland. Volgens de beweging vertrappen ze de rechten van de eilandbewoners, al dan niet via lokale bestuurders ,,die op de hand van Nederland zijn''.