ANP Kuzu en Simons brengen stem uit

ROTTERDAM - Lijsttrekker Tunahan Kuzu van DENK heeft woensdagmorgen zijn stem uitgebracht in een woonzorglocatie in Rotterdam. Sylvana Simons van Artikel 1 stemde in Duivendrecht. Simons was eerder actief bij DENK.

Door ANP - 15-3-2017, 12:14 (Update 15-3-2017, 12:14)

Kuzu zegde dinsdag op het allerlaatste moment af voor het verkiezingsdebat bij de NOS.