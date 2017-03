Ook Jesse Klaver (GL) stemt in Den Haag

ANP Ook Jesse Klaver (GL) stemt in Den Haag

DEN HAAG - Jesse Klaver (GroenLinks) heeft gestemd, en wel bij een boekhandel in Den Haag.

Door ANP - 15-3-2017, 10:11 (Update 15-3-2017, 10:11)

Ook VVD-leider Mark Rutte stemde, kort daarvoor, in Den Haag. Hij deed dat in een school in de Utenbroekestraat.