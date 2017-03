Thieme en Baudet brengen stem uit

ANP Thieme en Baudet brengen stem uit

AMSTERDAM - Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft woensdag gestemd in een basisschool in Maarssen. In een stembureau aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam bracht Thierry Baudet zijn stem uitgebracht. Baudet is lijsttrekker van Forum voor Democratie.

Door ANP - 15-3-2017, 9:17 (Update 15-3-2017, 9:17)