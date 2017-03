Al vroeg druk bij kleinste stembureau

MARLE - Bij het kleinste stembureau van Nederland, in Marle in de provincie Overijssel, is er woensdagochtend al volop bedrijvigheid. Kort na de opening hadden al dertien mensen hun stem uitgebracht.

Door ANP - 15-3-2017, 8:54 (Update 15-3-2017, 8:54)

Het stembureau is ingericht in het huis van Elly en Wim Westhoff.

Een opkomst van 100 procent van de kiezers betekent voor dit stembureau dat er 49 mensen hun stem komen uitbrengen. ,,We hebben een radioploeg van Qmusic te gast, dus het is gezellig'', zegt Elly Westhoff.

Onder de mensen die inmiddels hebben gestemd is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij stemde op Carola Schouten, de nummer twee op de lijst.