Klaver verwijt Rutte 'cynische' Turkije-deal

ANP Klaver verwijt Rutte 'cynische' Turkije-deal

DEN HAAG - De afspraken met Turkije over het tegenhouden van vluchtelingen zijn voor VVD-voorman Mark Rutte ,,een excuus om weg te kijken''. Dat vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Rutte dinsdagavond tijdens het slotdebat van de NOS cynisme verweet toen die zich trots toonde over de zogenoemde Turkije-deal.

Door ANP - 14-3-2017, 22:32 (Update 14-3-2017, 22:32)

Rutte stelde dat de afspraken ervoor hebben gezorgd dat de stroom migranten naar West-Europa is opgedroogd. Als het aan GroenLinks ligt zwelt die stroom weer aan, waarschuwde de VVD-lijsttrekker, en dat zou de Nederlandse samenleving niet aankunnen.

Volgens Klaver had het kabinet de spanningen in Nederland kunnen voorkomen door niet jarenlang op de handen te zitten, maar zich op de komst van vluchtelingen voor te bereiden. ,,Wij waarschuwden al tijden, maar u deed niets'', wreef hij Rutte aan. De VVD schermt volgens hem bovendien steeds met opvang in de regio, maar wil daarvoor alleen maar minder geld uittrekken.