ANP Asscher: Roemer is soort Johan Derksen

DEN HAAG - Emile Roemer van de SP is een soort Johan Derksen: soms grappig, vaak mopperigmaar altijd vanaf de zijlijn. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher heeft dat dinsdag gezegd over zijn opponent Roemer in het slotdebat van de NOS. Hij riep de SP-voorman op ook eens ,,op het veld'' te komen.

Door ANP - 14-3-2017, 22:17 (Update 14-3-2017, 22:17)

De twee hadden het aan de stok over de zorg. Volgens Roemer heeft Asscher die samen met de VVD de afgelopen jaren afgebroken. Maar Asscher wees erop dat Roemer nooit verantwoordelijkheid neemt. ,,U doet wat u altijd doet: 100 procent SP en anders is het nee'', aldus Asscher.

Hij wees erop dat met de PvdA in het kabinet moeilijke maatregelen zijn genomen. Maar ook dat onder meer de topinkomens zijn aangepakt, de economie weer op gang is en er inmiddels weer meer banen zijn.

Roemer reageerde: ,,U kunt zeggen dat u verantwoordelijkheid heeft genomen, het was de verkeerde verantwoordelijkheid''.