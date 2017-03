Pechtold: we hebben CDA gemist

DEN HAAG - Het Binnenhof heeft bestuurderspartij CDA gemist in de jaren dat CDA-lijsttrekker Sybrand Buma ,,niet van de bank af wilde komen'', vindt D66-leider Alexander Pechtold. Buma is juist trots dat hij ,,niet bij Rutte op schoot heeft gezeten in het Torentje'', zo pareerde hij Pechtolds verwijt tijdens het slotdebat van de NOS.

Door ANP - 14-3-2017, 22:14 (Update 14-3-2017, 22:14)

Volgens Pechtold is het CDA voorbijgestreefd en afgetroefd door D66, dat wel vuile handen maakte de afgelopen jaren. De oude bestuurderspartij moet maar eens aanvaarden dat er nu een andere ,,middenpartij is die verantwoordelijkheid nam'', hield hij Buma voor. De CDA-voorman ,,heeft nu eenmaal iets tegen mijnheer Rutte waardoor er helemaal niets kan'', stelde Pechtold.

Volgens Buma heeft hij de regering gecontroleerd zoals het een oppositiepartij betaamt.