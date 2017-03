Roemer: waar is de D van D66 gebleven?

ANP Roemer: waar is de D van D66 gebleven?

DEN HAAG - SP-lijsttrekker Emile Roemer vraagt zich af ,,waar de D van D66'' is gebleven als het gaat om de belangrijke beslissingen over de Europese Unie. Hij deed dat dinsdag in het slotdebat van de NOS, waar hij flink in botsing kwam met D66-leider Alexander Pechtold.

Door ANP - 14-3-2017, 21:33 (Update 14-3-2017, 21:33)

Volgens Roemer durft Pechtold belangrijke EU-vraagstukken niet voor te leggen in een referendum. En als dat wel gebeurt, legt de partij de uitkomst volgens hem naast zich neer. Volgens Roemer gaat het in Europa steeds minder over het maken van afspraken tussen zelfstandige landen, maar meer om het afdragen van macht aan Brussel. ,,Waar we niet op zitten te wachten, is een Europese superstaat'', aldus Roemer.

Hij en Pechtold zijn het er wel over eens dat Europese samenwerking nodig is. Dit om sterk te staan tegenover het Rusland van Poetin, maar ook tegenover de ,,onvoorspelbare'' Amerikaanse president Trump.