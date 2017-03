Lijsttrekkers op stemmenjacht in slotdebat

DEN HAAG - Dertien lijsttrekkers zijn begonnen aan hun laatste gevecht voor de verkiezingen. Zij kruisen dinsdagavond de degens tijdens het traditionele slotdebat van de NOS in het gebouw van de Tweede Kamer.

Door ANP - 14-3-2017, 20:48 (Update 14-3-2017, 20:48)

Vijf kleinere partijen bijten de spits af en discussiëren over hulp bij zelfdoding, de koopkracht van ouderen, immigratie, racisme en discriminatie, de Nederlandse identiteit en het klimaat. De partij DENK zegde op het laatste moment af.

Daarna is het de beurt aan de lijsttrekkers van de acht grootste partijen om de kiezers over te halen. In een-op-eendebatten gaat het achtereenvolgens over inkomensverschillen, Europa, energie, integratie, veiligheid, zorg, vluchtelingen en de islam.

Met een loting is bepaald wie met wie waarover debatteert.