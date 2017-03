Oud-burgemeester Schneiders (PvdA) van Haarlem stemt op VVD

HAARLEM - Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem en PvdA’er, kondigt aan dat hij VVD gaat stemmen. Dat doet hij in twee paginagrote advertenties die zaterdag in Haarlems Dagblad staan. De pagina’s zijn betaald door VVD-raadslid Wybren van Haga die op de 41e plaats op de VVD-lijst staat.

10-3-2017

Van Haga is een ondernemer uit Haarlem die de Tweede Kamer in wil en zijn eigen campagne financiert. Hij heeft Bernt Schneiders, ’een goede vriend’, bereid gevonden om zijn campagne te steunen. Schneiders laat vanaf zijn vakantieadres weten dat zijn steun voor de VVD ’eenmalig’ is.

Schneiders: ,,Het gaat mij niet zozeer om de PvdA of de VVD maar om de stad die een goede vertegenwoordiger in Den Haag kan gebruiken. Om Haarlem en de regio bereikbaar te houden zijn de komende jaren honderden miljoenen nodig. Wybren van Haga kent de stad en de regio en kan het Haarlems belang daarom goed behartigen in Den Haag. Verder is algemeen bekend dat ik geen hardcore PvdA’er ben. Ik trek altijd mijn eigen plan en maak mijn eigen afwegingen. Ik vind de Haarlemse PvdA een prima club. Daarom ben ik ook nog lid. Maar landelijk is men onder leiding van Hans Spekman de weg een beetje kwijt. Hij bedacht de lijstrtrekkersverkiezing waarbij Diederik Samsom, die zijn hele ziel en zaligheid voor de partij inzette, roemloos door de zijdeur afging. Bij een partij die zo met zijn mensen omgaat voel ik me steeds minder thuis.”

