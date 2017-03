Sybrand Buma wilde eigenlijk architect worden

ANP Sybrand Buma wilde eigenlijk architect worden

HILVERSUM - Sybrand van Haersma Buma van het CDA wilde eigenlijk architect worden, SP'er Emile Roemer kan niet zo goed tegen zijn verlies bij spelletjes en Alexander Pechtold (D66) verdient ,,iets meer dan 100.000 euro". Het waren enkele ontboezemingen van de lijsttrekkers die meededen aan de verkiezingsspecial dinsdag van het NOS Jeugdjournaal.

Door ANP - 7-3-2017, 18:37 (Update 7-3-2017, 18:37)

,,Veruit het allerleukste debat", zei Geert Wilders (PVV) na afloop. ,,Het is elke keer het hoogtepunt van de campagne." Volgens VVD-voorman Mark Rutte had iedereen er lol in. Het lastigste zijn volgens hem de vragen over dingen die nu bij kinderen populair zijn. ,,Over tv-programma's, het laatste type speelgoed. Ik heb ook neefjes en nichtjes in die leeftijd, dus op zich krijg ik veel mee."

Aan het debat namen de lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer deel. Het was voor het eerst dat Wilders met andere lijsttrekkers aan een debat meedeed. ,,Ik heb er zeer naar uitgekeken", zei de PVV-voorman.

SMS

De zes heren beantwoordden vragen van kinderen en gingen het gesprek aan over zorg, klimaat en vluchtelingen. Ook speelden ze het spelletje ezeltje prik. Alle geblindeerde lijsttrekkers prikten ongeveer in het Torentje. Presentatrice Siham Raijoul had zelf het gevoel dat er een beetje werd vals gespeeld. Alleen Lodewijk Asscher (PvdA) prikte er volledig naast. ,,Die werd directeur van het Mauritshuis", grapte Rutte na afloop.

Op de vraag of het er tijdens debatten in de Kamer niet erg hard aan toegaat, antwoordde Pechtold dat iedereen goed met elkaar overweg kan. ,,We sturen elkaar met een verjaardag gewoon een sms." We moeten heel veel over elkaar kunnen zeggen, vond Wilders. ,,Iedereen moet het kunnen snappen." Dat denkt Rutte ook als hij weer moeilijke woorden zoals ,,intergenerationele solidariteit" heeft gebruikt in het Journaal. ,,O Rutte, je leert het ook nooit, denk ik dan."

NOS Jeugdjournaal Verkiezingen wordt zaterdag van 19.00 tot 19.55 uur uitgezonden. Het begon hier in 2003 mee en doet het nu voor de vijfde keer. Volgens chef Jeugdjournaal Ronald Bartlema is het uniek in Europa dat lijsttrekkers voor kinderen in debat gaan.