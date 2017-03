ChristenUnie-estafette finisht in Den Haag

DEN HAAG - Na dertig etappes is dinsdag een estafettetocht van de ChristenUnie geëindigd op het Binnenhof. Daar werden boodschappen uit allerlei plaatsen tussen Den Haag en Groningen aangeboden aan Tweede Kamerlid Carola Schouten. De partij wil meer aandacht voor zorgen en boodschappen van buiten de Randstad.

Door ANP - 7-3-2017, 17:55 (Update 7-3-2017, 17:55)

De tocht begon maandag 7.00 uur in Groningen. Kandidaat-Kamerlid Stieneke van der Graaf liep de eerste etappe mee. In totaal legden tientallen lokale politici van de partij in twee dagen een kleine 260 kilometer af, te voet en te fiets. In de estafettestok die werd doorgegeven zaten de boodschappen over kwesties die spelen in de regio's, van de aardbevingsschade in Groningen als gevolg van de gaswinning tot drugsgebruik in Oudewater.

,,Het is erg belangrijk het geluid van de regio in Den Haag te laten klinken'', zei Schouten.