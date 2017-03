Wilders: stap tegen Le Pen grof schandaal

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders vindt het ,,een grof schandaal,, dat de immuniteit van de Franse politica Marine Le Pen in het Europees Parlement (EP) is opgeheven. Hij heeft dat donderdag aan het ANP laten weten. ,,Het verspreiden van de waarheid kan nu worden vervolgd. Waanzin'', aldus Wilders.

Door ANP - 2-3-2017, 12:39 (Update 2-3-2017, 12:39)

Tegen Le Pen loopt in Frankrijk een onderzoek, omdat ze in 2015 drie schokkende foto's van gruweldaden van Islamitische Staat (IS) via Twitter verspreidde. Dat mocht ze als EP-lid ongestraft doen, maar in Frankrijk is publicatie van dit soort materiaal strafbaar.

Nu haar onschendbaarheid wordt opgeheven, kan het Frans Openbaar Ministerie haar vervolgen.