ANP VVD-plan voor verpleeghuiszorg onder vuur

DEN HAAG - Het plan van regeringspartij VVD om 2 miljard euro extra uit te trekken voor de verpleeghuiszorg is woensdag fel bekritiseerd in de Tweede Kamer. Onder andere de SP en GroenLinks zeiden dat de liberalen zich, na jaren van bezuinigingen, moeten schamen dat ze vlak voor de verkiezingen met dit voorstel komen.

Door ANP - 8-2-2017, 17:36 (Update 8-2-2017, 17:36)

Het voorstel werd dinsdag gedaan door premier Mark Rutte in een interview met het AD, maar het was woensdag in een debat Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD) die het moest ontgelden. Fleur Agema van de PVV noemde het voorstel ,,achterbaks''. Volgens haar zijn ouderen voor de VVD ,,alleen campagnemateriaal''. Ook Renske Leijten van de SP was niet bepaald onder de indruk van het VVD-plan. ,,Ga je schamen!'', beet ze Potters toe.

Het huidige kabinet trok onlangs al 100 miljoen euro uit voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen.