Buma wil hulp aan Marokko stopzetten

ANP Buma wil hulp aan Marokko stopzetten

GRONINGEN - Volgens CDA-leider Sybrand Buma moet hulp aan Marokko worden stopgezet zolang dat land weigert uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Dat zei hij woensdag tijdens het Noordelijke Lijsttrekkersdebat.

Door ANP - 8-2-2017, 15:52 (Update 8-2-2017, 15:52)

De afgelopen tijd zijn veel asielzoekers naar ons land gekomen die geen kans hebben op asiel zoals Algerijnen, Marokkanen, Macedoniërs, Serviërs en Albanezen. De terugkeer van deze afgewezen asielzoekers verloopt bij een aantal landen heel moeizaam.

Ook D66-voorman Alexander Pechtold vindt dat het Noord-Afrikaanse land steviger moet worden aangepakt. ,,We mogen hard zijn voor Marokko". Ook VVD schaarde zich achter het idee.,,Valsspelers moeten we durven aanpakken", reageerde PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher.

Het eerste grote debat tussen de lijsttrekkers vindt plaats in Groningen. Mark Rutte van de VVD is er niet bij vanwege een bezoek van de Poolse premier. Geert Wilders (PVV) is niet op de uitnodiging ingegaan.