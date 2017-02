Onderzoek naar burgerschap op scholen

DEN HAAG - De Onderwijsinspectie heeft onderzocht in hoeverre scholen erin slagen burgerschap over te brengen op hun leerlingen. De resultaten ervan gaan ,,zeer binnenkort'' naar de Tweede Kamer. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gezegd. De bewindsman reageerde op een rapport van DUO, een onderzoeksbureau voor het onderwijs.

Door ANP - 1-2-2017, 8:35 (Update 1-2-2017, 8:35)

Uit die studie blijkt dat in de klas sommige onderwerpen niet meer worden besproken vanwege de door leerkrachten gevoelde toegenomen segregatie op school. Ongeveer 4 procent (basisonderwijs) en 11 procent (voortgezet onderwijs) van alle ondervraagde schoolleiders en leraren had dat aangegeven. Aan het onderzoek werkten ruim 2200 schoolleiders en leraren mee.

Dekker stelt in zijn reactie het niet normaal te vinden als een leraar op school niet durft te vertellen dat hij homo is, of bepaalde onderwerpen uit de weg gaat uit vrees voor gedoe in de klas.