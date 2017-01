VVD komt niet bij groter premiersdebat

DEN HAAG - De VVD wil niet dat meer dan vier partijen aan het 'premiersdebat' van RTL meedoen. Als er toch meer lijsttrekkers worden uitgenodigd doet de VVD niet mee, dreigde een woordvoerder van de partij dinsdag. Hij bevestigde berichtgeving van de Telegraaf.

Door ANP - 31-1-2017, 19:36 (Update 31-1-2017, 19:36)

Volgens de VVD zijn de afspraken met RTL al een half jaar geleden afgesproken en in november nog eens vastgelegd. ,,Vijf of zes partijen is niet volgens de afspraak'', aldus de woordvoerder. Mochten er toch meer dan vier lijsttrekkers meedoen ,,dan komen we niet".

Een week na het 'premiersdebat' op 26 februari is er een debat tussen acht lijsttrekkers. ,,We willen niet twee keer hetzelfde debat", zegt de VVD-woordvoerder. De PVV zou er ook zo instaan. Die partij heeft dat nog niet bevestigd.

RTL wil het liefst zoals afgesproken het debat met vier deelnemers doen, maar meldde vorige week ook desnoods vijf of zes man uit te nodigen als de verschillen in de gebruikte Peilingwijzer - dat een aantal peilingen combineert - te klein zijn. Op 13 februari neemt RTL een besluit over de deelnemers.