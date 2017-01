Meer steun voor klimaatwet PvdA en GroenLinks

DEN HAAG - SP, D66 en ChristenUnie hebben zich achter het voorstel voor een klimaatwet van PvdA en GroenLinks geschaard. De drie partijen hebben het voorstel ondertekend, maakten de partijen vrijdag bekend. ,,Dit is een heel mooi voorbeeld van de kracht van progressieve samenwerking", aldus Jesse Klaver (GroenLinks).

In het plan staat dat de uitstoot van kooldioxide (CO2) in Nederland in 2050 met 95 procent verminderd moet zijn. De energievoorziening moet in dat jaar voor de volle 100 procent duurzaam zijn. Ook moet het kabinet dan elke vijf jaar met een klimaatplan komen waarin staat hoe de doelen moeten worden gehaald.

Het voorstel gaat deze week nog richting Tweede Kamer. Daar zijn onder meer PVV, VVD en 50PLUS tegen het voorstel.