ANP Van Dam hoopt op gaatje in eierenkwestie

BRUSSEL - Er is een kleine kans dat eieren van vrije-uitloopkippen die status volgende maand kunnen behouden. Vanwege de ophokplicht mogen kippen sinds begin november niet naar buiten, waardoor ze vanaf 1 februari alleen nog maar als scharreleieren mogen worden verhandeld.

Door ANP - 23-1-2017, 15:59 (Update 23-1-2017, 15:59)

De Europese Commissie is bereid op korte termijn naar een oplossing te zoeken, zei staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) maandag na overleg in Brussel. ,,Maar we zijn al een tijd in gesprek, een ontheffing is te optimistisch.''

Brussel is voor de langere termijn bereid te kijken naar aanpassing van de regelgeving, die volgens Van Dam erg rigide is. Nederland krijgt steun van verschillende lidstaten, aldus Van Dam. ,,Het is niet te verkroppen dat als we niets doen, de vrije-uitloopeieren moeten worden verkocht als scharreleieren. Dat levert de pluimveehouders een stuk minder op.’’