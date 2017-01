Rutte: fors blijven investeren in veiligheid

DEN HAAG - Een nieuw kabinet moet de komende jaren fors blijven investeren in veiligheid. Daardoor kunnen opsporingsdiensten inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de criminaliteit, zoals computercriminaliteit en ondermijnende misdaad.

Door ANP - 13-1-2017, 15:10 (Update 13-1-2017, 15:10)

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn persconferentie. Hij reageerde daarmee op een uitgelekt rapport van politie en justitie waarin staat dat de capaciteit bij politie en het Openbaar Ministerie te laag is en dat er veel meer criminaliteit in Nederland is dan nu wordt geregistreerd.

Volgens Rutte is dat een trend die al enkele jaren gaande is. ,,Het rapport laat zien dat het niet klaar is.'' Hij wees erop dat het kabinet vanaf dit jaar bijna een half miljard euro extra investeert in deze sector.

Lof

Volgens hem is het hard nodig om ook in de toekomst genoeg geld en andere middelen uit te trekken en professionals aan te stellen. Hij prees de Nederlandse politie als een van de beste ter wereld.

Justitieminister Ard van der Steur liet eerder weten het via Trouw uitgelekte rapport als een discussiestuk te beschouwen. ,,Daarmee kunnen we ons voorbereiden op de toekomst''.

Van der Steur stelt dat politie en het OM samen kijken naar knelpunten en oplossingen bij de registratie, opsporing en vervolging. Aard en omvang van de misdaad zijn lastig te bepalen; daar wordt ook onderzoek naar gedaan, aldus Van der Steur.