Kamer staat stil bij aanslag Berlijn

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag de terreuraanslag van maandagavond op een kerstmarkt in Berlijn herdacht. Behalve een moment van stilte waren er korte toespraken van de voorzitter van de Kamer, Khadija Arib, en van premier Mark Rutte. De Duitse ambassadeur woonde de herdenking bij.

Door ANP - 22-12-2016, 13:02 (Update 22-12-2016, 13:02)

Arib zei dat met de aanslag de ,,ongedwongen gezelligheid die in Berlijn heerste is weggeslagen''. ,,Verbijstering, boosheid, angst. Dat zijn de primaire emoties die loskomen bij zo'n laffe, gruwelijke aanslag. Het had overal kunnen gebeuren. Die gedachte brengt het heel dichtbij.''

De Kamervoorzitter benadrukte dat de aanslag bij de Gedächtniskirche lang niet het enige geweldsincident was in de aanloop naar de feestdagen. ,,Het is nog vier dagen tot kerst, een feest dat gaat over warmte, licht, hoop en saamhorigheid. Maar overal in de wereld is het onrustig en gebeuren er dingen die haaks staan op die kerstgedachten.''