Kamerlid mag ondanks ban toch naar Rusland

DEN HAAG - Vorig jaar kreeg PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes te horen dat hij Rusland niet meer in mocht. Maar het Kremlin maakt nu een uitzondering op het inreisverbod. Servaes mag als waarnemer van de OVSE aanwezig zijn bij de parlementsverkiezingen in Rusland.

Door ANP - 14-9-2016, 16:57 (Update 14-9-2016, 16:57)

Servaes was een van tientallen parlementariërs in de EU die een inreisverbod kregen van Moskou. Collega-Kamerlid Louis Bontes en VVD-Europarlementariër Hans van Baalen trof hetzelfde lot. De maatregel was volgens de Russen een gerechtvaardigde reactie op de sanctielijst die de EU heeft ingesteld na de annexatie van de Oekraïense Krim door Rusland en de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne.

,,Het had nog wel wat voeten in de aarde maar een paar dagen geleden kreeg ik dan toch groen licht uit Moskou", aldus een verklaring van Servaes. Het gaat volgens hem om een eenmalige uitzondering en het inreisverbod blijft in de toekomst van kracht. Servaes mag vier dagen van Rusland genieten.