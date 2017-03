Van Lanschot wil naam wijzigen

DEN BOSCH - Van Lanschot wil de naam van het tien jaar geleden overgenomen dochterbedrijf Kempen voortaan opnemen in de eigen bedrijfsnaam. Als de aandeelhouders op de jaarvergadering van 18 mei hun fiat geven voor de benodigde statutenwijziging, gaat de Bossche vermogensbeheerder verder onder de naam Van Lanschot Kempen NV.

Door ANP - 16-3-2017, 9:57 (Update 16-3-2017, 9:57)

Topman Karl Guha sprak donderdag van ,,een naam die recht doet aan het karakter van het bedrijf, onze gemeenschappelijke cultuur en de veranderingen die we doorvoeren.'' Onder zijn leiding heeft Van Lanschot het roer de afgelopen jaren omgegooid. In plaats van een exclusieve bank voor welgestelden en familiebedrijven, wil de firma een vermogensbeheerder zijn die voor een breed publiek toegankelijk is.

De individuele merken Van Lanschot, Evi en Kempen blijven gewoon zichtbaar. Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland, opgericht in 1737.