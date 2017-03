Damrak opent hoger na Fed en verkiezingen

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geopend, net als de beurzen elders in Europa. Beleggers verwerken de renteverhoging van de Federal Reserve en de uitslag van de Nederlandse parlementsverkiezingen.

Door ANP - 16-3-2017, 9:19 (Update 16-3-2017, 9:53)

De Amsterdamse AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,6 procent hoger op 514,96 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 738,32 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden winsten behaald tot 0,9 procent.

De Fed verhoogde zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van de economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

Afstand

De VVD is met afstand de grootste partij van Nederland geworden. Daarmee werden de zorgen op de financiële markten over een mogelijke overwinning van de PVV van Geert Wilders weggenomen. Analisten noemen de uitslag goed nieuws voor de eurozone.

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar liep stevig op na het Fed-besluit en de verkiezingsuitslag. De euro stond donderdagochtend op 1,0716 dollar, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

Koerswinst

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal koploper met een koerswinst van meer dan 3 procent. Randstad was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 0,6 procent. Arcadis en Aperam waren de sterkste stijgers in de MidKap met plussen tot 3,1 procent.

Bij de kleine fondsen op het Damrak dook kaartenmaker AND International Publishers flink in het rood, na tegenvallende jaarresultaten. Het aandeel AND leverde 4,5 procent in.

Aandacht

Op de beurs in Frankfurt was er aandacht voor luchtvaartconcern Lufthansa met een plus van 5 procent. Lufthansa zag de operationele winst afgelopen jaar zien afnemen, mede als gevolg van een reeks stakingen. Voor dit jaar voorziet de Duitse luchtvaartgroep een lichte verdere daling door druk op de ticketprijzen en stijgende brandstofkosten.

In Londen verloren bouwbedrijf Balfour Beatty en supermarktketen Sainsbury allebei 0,9 procent na bekendmaking van cijfers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 49,49 dollar en Brent klom 1,3 procent tot 52,50 dollar per vat.