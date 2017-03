Meer buitenlands gas omgezet door Gasunie

GRONINGEN - Gasunie heeft in 2016 meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor Nederlandse huishoudens en bedrijven vanwege de lagere productie in Groningen. Dat meldde de beheerder van het gastransportnetwerk donderdag.

Door ANP - 16-3-2017, 8:59 (Update 16-3-2017, 8:59)

Gasunie converteerde afgelopen jaar 23,4 miljard kubieke meter gas door er stikstof bij te mengen. Dat was in 2015 nog 16,9 miljard kubieke meter. Volgens Gasunie gaat het om het hoogste volume sinds 2003. In Groningen wordt gas opgepompt dat zonder aanpassing verstookt kan worden in bijvoorbeeld cv-ketels en kooktoestellen.

De gaswinning in Groningen werd sterk verlaagd om het risico van aardbevingen in te dammen. Daardoor moet meer gas worden geïmporteerd. Gas uit bijvoorbeeld Rusland heeft echter een andere samenstelling dan het Groningse gas en moet bewerkt worden voordat het in Nederland kan worden gebruikt.