'Damrak opent hoger na Fed en verkiezingen'

ANP

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag met winst te gaan openen. Beleggers op het Damrak verwerken de renteverhoging van de Federal Reserve en de uitslag van de Nederlandse parlementsverkiezingen.

Door ANP - 16-3-2017, 8:23 (Update 16-3-2017, 8:23)

De Fed verhoogde zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van de economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

De VVD is met afstand de grootste partij van Nederland geworden. Daarmee werden de zorgen op de financiële markten over Geert Wilders weggenomen. De waarde van de euro ten opzichte van de dollar liep stevig op na de Fed-verhoging en de verkiezingsuitslag. De euro stond donderdagochtend op 1,0735 dollar, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

Aandacht

Bij de bedrijven op het Damrak is er aandacht voor kaartenmaker AND International Publishers. AND zag de omzet vorig jaar stijgen, maar boekte een lagere winst. Het bedrijf gaf aan ,,positief'' te zijn ten aanzien van opkomende mogelijkheden.

Het internationale actieve kabel- en telecomconcern Altice meldde dat het een deel van zijn schuld heeft geherfinancierd. Met de transactie worden de totale kosten van de schuld van Altice met 66 miljoen dollar per jaar verlaagd.

Belang

Verder werd bekend dat de Britse investeerder Kiltearn Partners zijn belang in bodemonderzoeker Fugro flink heeft vergroot. Kiltearn heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 10,25 procent. Dat was bij een eerdere melding nog 5,08 procent.

De Britse centrale bank komt later op de dag met een rentebesluit. De Bank of England houdt het monetaire beleid naar verwachting onveranderd. Ook in Noorwegen, Zwitserland en Turkije staan rentebesluiten op de agenda.

Winst

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde woensdag met een winst van 0,3 procent op 511,66 punten. De MidKap sloot nagenoeg onveranderd op 733,56 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent. In New York werden koerswinsten tot 0,8 procent op de borden gezet.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,7 procent top 49,22 dollar en Brent klom 0,9 procent tot 52,24 dollar per vat.