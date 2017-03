Groei autoverkopen in EU zwakt af

BRUSSEL - De groei van de Europese automarkt is vorige maand afgezwakt, na de zeer sterke start van 2017. In februari nam de verkoop van personenwagens in de EU met 2,2 procent toe, nadat in de eerste maand van dit jaar ruim 10 procent meer auto's op kenteken werden gezet dan in januari 2016.

Door ANP - 16-3-2017, 8:15 (Update 16-3-2017, 8:15)

Met een totaal aantal van bijna 1,1 miljoen verkochte auto's bereikte de markt wel bijna de omvang van februari 2008, vlak voordat de Europese autobranche werd geraakt door de economische crisis. In de eerste twee maanden van 2017 werden ruim 6 procent meer auto's verkocht dan een jaar eerder.

Onder de grote landen boekten alleen autoverkopers in Italië en Spanje vooruitgang ten opzichte van februari vorig jaar. In Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië liepen de verkopen terug.

De autoverkopen in Nederland namen vorige maand met 15 procent toe, naar ruim 32.000 voertuigen. Vorig jaar zakten de verkopen nog met 15 procent, vooral door de nieuwe bijtellingsregels die begin 2016 ingingen. Autobedrijven en leasemaatschappijen lieten daardoor eind 2015 juist zeer veel nieuwe diesels en stekkerwagens op kenteken zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven.