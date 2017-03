Werkloosheid verder gedaald

ANP Werkloosheid verder gedaald

DEN HAAG - De werkloosheid is in februari verder gedaald. Nederland telde vorige maand 473.000 werklozen, 7000 minder dan een maand eerder. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgezet tegen de totale beroepsbevolking bleef de werkloosheid wel gelijk ten opzichte van januari: 5,3 procent.

Door ANP - 16-3-2017, 7:54 (Update 16-3-2017, 7:54)

Over de laatste drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 9000 per maand af. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 13.000 per maand toe.