Alitalia hoopt op zwarte cijfers in 2019

ANP Alitalia hoopt op zwarte cijfers in 2019

ROME - De noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia wil met 1 miljard euro aan bezuinigingen in de komende twee jaar weer in de zwarte cijfers terechtkomen. Dat maakte het bedrijf woensdagavond bekend, na een urenlange bestuursvergadering.

Door ANP - 15-3-2017, 22:29 (Update 15-3-2017, 22:29)

Daarbij werd overeenstemming bereikt over een plan dat het al jaren worstelende luchtvaartbedrijf er weer bovenop moet helpen. Daarbij worden de intercontinentale activiteiten onder de loep genomen en worden contracten met toeleveranciers heronderhandeld.

In 2014 nam Etihad Airways een belang van 49 procent in Alitalia. Dankzij intensieve samenwerking met de nieuwe partner dacht het Italiaanse bedrijf in 2017 weer winst te kunnen maken. Daar is echter niets van terechtgekomen.